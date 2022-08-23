В Республике Корея сообщили о сокращении населения в 2021 году

Численность южнокорейского населения в 2021 году снизилась на 0,37% по сравнению с 2020 годом, сокращение числа жителей страны наблюдается второй год подряд. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея, опубликованные во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, по состоянию на конец 2021 года в стране насчитывалось 51,63 млн зарегистрированных жителей, что примерно на 190 тыс. человек (0,37%) меньше, чем в 2020 году. В 2020 году зарегистрированное население уменьшилось на 0,04%.

В качестве причин агентство Yonhap указывает на естественную убыль населения: превышение числа смертей над числом родившихся. Кроме того, отмечается, что в прошлом году власти аннулировали регистрационные документы около 143 тыс. человек, чье местонахождение было неизвестно в течение долгого времени.

Рост населения был зафиксирован лишь в трех из 17 регионов страны: в городе Инчхон, Седжон и особой автономной провинции Чеджудо. Число домохозяйств выросло на 1,6%, до 23,4 млн. Домохозяйства из одного человека составляют 40% всех экономических ячеек, семьи из двух человек - 23,9%, следует из данных Министерства.