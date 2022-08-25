Цена газа в Азии возросла в четыре раза в сравнении с 2021 годом

Стоимость самых дорогих азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа в январе 2023 года выросла в среду до $71,3 за 1 млн BTU (британских тепловых единиц), или почти до $2 560 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цены на СПГ в Азии продолжают расти вслед за Европой после сообщения "Газпрома" об остановке поставок по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября, а также переноса сроков частичного возобновления работы СПГ-терминала американской Freeport LNG.

Еще одним фактором роста цен является острая конкуренция на рынке среди развитых стран, в том числе Японии и Южной Кореи, наращивающих запасы перед зимой.

Вместе с тем, как отмечает газета Nikkei, положительным фактором на спотовом рынке для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате крупнейший импортер СПГ перепродает излишки своих запасов.

Однако, как считает издание, это в некоторой степени повышает зависимость Европы от Китая, поскольку изменение экономической ситуации приведет и к изменению на рынке энергоносителей. "В то время как Европа пытается побороть энергетическую зависимость от России, ирония состоит в том, что она становится более зависимой от Китая", - пишет Nikkei.