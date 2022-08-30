В Нигерии власти вернули 22 млн баррелей украденной нефти

Нигерийская национальная нефтяная компания (НННК) благодаря усилиям служб безопасности страны вернула за пять последних месяцев 22 млн баррелей украденной нефти. Об этом сообщил во вторник управляющий директор НННК Меле Кьяри на правительственном брифинге для СМИ, состоявшемся в столице страны Абудже, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"В ходе операции, которая проводилась с апреля по август, задержаны 112 подозреваемых членов преступных группировок, занимающихся хищением нефти и ее переработкой, - цитирует его нигерийский телеканал Channels TV. - Обнаружены и конфискованы также 150 тыс. литров произведенного кустарным образом бензина и 76 тыс. литров керосина. Захвачены 30 катеров и 179 лодок, перевозивших украденную нефть, 37 грузовиков и 11 автомобилей". По словам Кьяри, у похитителей сырой нефти изъяты 207 насосных установок, две буровые установки.

В свою очередь выступивший на брифинге государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва сообщил, что в сутки из-за воровства страна теряет 400 тыс. баррелей нефти.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари на встрече 19 августа с государственными служащими заявил, что объемы хищения нефти и нефтепродуктов достигли в стране столь значительных размеров, что вызывали существенное сокращение доходов государства и привели к невыполнению им ряда финансовых обязательств перед целыми группами населения. Он подчеркнул, что борьба с подпольными синдикатами, занимающимися кражей и переработкой нефти, является приоритетной государственной задачей. Размеры хищений сырой нефти с месторождений и из нефтепроводов Нигерии, согласно оценкам нигерийских властей, достигли за первые три месяца текущего года $1 млрд.