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Число погибших в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до четырех

Другие страны Материалы 12 сентября 2022 08:30 (UTC +04:00)
Число погибших в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до четырех

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Власти Папуа - Новой Гвинеи подтвердили гибель четырех человек в результате землетрясения и последовавшего за ним оползня в провинции Моробе на востоке страны. Об этом в понедельник сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, в результате землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в воскресенье на восточном побережье страны, три человека погибли в городе Вау, расположенном в горах в 140 км к югу от административного центра провинции Моробе города Лаэ. Еще один человек погиб в результате схода оползня недалеко от города Маданг, расположенного на северо-западном побережье страны в 340 км к западу Лаэ. Также сообщается о четверых пострадавших в результате землетрясения.

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