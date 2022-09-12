Число погибших в результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее выросло до четырех

Власти Папуа - Новой Гвинеи подтвердили гибель четырех человек в результате землетрясения и последовавшего за ним оползня в провинции Моробе на востоке страны. Об этом в понедельник сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, в результате землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в воскресенье на восточном побережье страны, три человека погибли в городе Вау, расположенном в горах в 140 км к югу от административного центра провинции Моробе города Лаэ. Еще один человек погиб в результате схода оползня недалеко от города Маданг, расположенного на северо-западном побережье страны в 340 км к западу Лаэ. Также сообщается о четверых пострадавших в результате землетрясения.