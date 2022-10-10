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В Нигерии число жертв при опрокидывании лодки возросло до 76

Другие страны Материалы 10 октября 2022 03:49 (UTC +04:00)
В Нигерии число жертв при опрокидывании лодки возросло до 76

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Количество погибших в результате опрокидывания лодки в нигерийском штате Анамбра возросло до 76 человек. Об этом в воскресенье сообщается в пресс-релизе канцелярии президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лодка, на борту которой находились 85 человек, перевернулась в результате усиливающегося наводнения, - говорится в сообщении. - Агентство по чрезвычайным ситуациям подтвердило: число жертв - 76 человек".

Президент страны Мохаммаду Бухари выразил соболезнования семьям погибших и приказал соответствующим органам проверить протоколы безопасности на лодках во избежание подобных случаев в будущем.

8 сентября лодка, на борту которой находились 85 человек, опрокинулась в нигерийском штате Анамбра. Ранее сообщалось о 10 погибших в результате данного инцидента.

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