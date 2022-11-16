Онлайн-ретейлер Amazon начал запланированные сокращения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщил во вторник телеканал CNBC, ссылаясь на сообщения от уволенных сотрудников.

В публикации отмечается, что компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся (голосовым помощником) Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американская IT-корпорация Amazon планирует в ближайшее время уволить примерно 10 тыс. человек. Издание утверждало, что сокращения начнутся уже в ноябре 2022 года.

По данным NYT, рабочих мест лишатся представители административных и технологических должностей. Наибольшие сокращения пройдут в подразделениях, которые занимаются разработкой устройств под брендом Amazon, а также ретейлом и управлением персонала.