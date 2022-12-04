На востоке Канады более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

Свыше 100 тыс. домохозяйств и других строений остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося вечером в субботу на южную часть восточной провинции Онтарио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, от разгула стихии пострадали жители Торонто и его пригородов. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами достигала 27 м/с. В результате в регионе были повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи.

Аварийные бригады продолжают устранять последствия разгула стихии. О сроках завершения восстановительных работ не сообщается. О пострадавших информации не поступало.