Во Франции проходят масштабные акции протеста, сопровождающиеся насилием со стороны полиции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во Франции проходят масштабные акции протеста.
Как сообщает в субботу Trend, массовые протесты связаны с предлагаемыми пенсионными реформами.
В Лионе, Бордо, Марселе и Тулузе к протестам присоединились также машинисты поездов, работники общественного сектора и нефтеперерабатывающих заводов.
Во время акций протеста в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими, десятки протестующих были арестованы.
Напомним, что в ходе общенациональных забастовок против планов по повышению пенсионного возраста во Франции 19 января более миллиона человек присоединились к акциям протеста на улицах Парижа и других городов Франции.
Французские профсоюзы объявили, что забастовки и протесты в течение января продолжатся. Они заявили о проведении 31 января еще одной крупной акции протеста.
Из-за акций протеста нарушена работа общественного транспорта, многие школы закрыты.
Представляем видеокадры с фактами насилия полиции против протестующих во Франции.
(Перевод: Нубар Кулузаде)