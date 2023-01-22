Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 35

По меньшей мере 35 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах. Как отмечается в распространенном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 1,93 млн человек в 14 регионах республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Согласно подсчетам ведомства, ведущимся с 12 января, 121,9 тыс. перемещенных лиц находятся в 358 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,41 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.