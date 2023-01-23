Два человека погибли в результате крушения катера на западе Австралии

Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате крушения катера на западном побережье Австралии. Об этом в понедельник сообщает телеканал 9News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, катер, на борту которого находились четыре человека, на большой скорости врезался в навигационный буй в устье реки Мандура (в 70 км к югу от Перта) 22 января. В результате две женщины погибли, а двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Полиция штата Западная Австралия проводит проверку обстоятельств произошедшего.