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Два человека погибли в результате крушения катера на западе Австралии

Другие страны Материалы 23 января 2023 07:21 (UTC +04:00)
Два человека погибли в результате крушения катера на западе Австралии

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Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате крушения катера на западном побережье Австралии. Об этом в понедельник сообщает телеканал 9News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, катер, на борту которого находились четыре человека, на большой скорости врезался в навигационный буй в устье реки Мандура (в 70 км к югу от Перта) 22 января. В результате две женщины погибли, а двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Полиция штата Западная Австралия проводит проверку обстоятельств произошедшего.

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