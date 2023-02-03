У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в четверг у тихоокеанского побережья Гватемалы. Об этом сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 62 км от города Реталулеу - административного центра одноименного департамента (население около 90 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 17 км, толчки ощущались в юго-западных районах республики. Данные о пострадавших, разрушениях и цунами не поступали.