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В Канаде ожидаются морозы до 52 градусов

Другие страны Материалы 25 февраля 2023 22:26 (UTC +04:00)
В Канаде ожидаются морозы до 52 градусов

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Экстремальные морозы прогнозируются в субботу и воскресенье в ряде канадских регионов. Об этом сообщается в субботу в информационном бюллетене Национального метеобюро страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, предупреждения о самых сильных холодах - от 45 до 52 Цельсия - распространены в северных районах провинций Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор. В некоторых районах провинций Альберта, Британская Колумбия, Онтарио и Саскачеван столбики термометров могут опуститься от 25 до 40 градусов ниже ноля.

Синоптики распространили предупреждение о том, что при такой погоде могут возникнуть переохлаждения и обморожения. Кроме того, метеорологи призвали канадцев не оставлять на улице домашних животных.

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