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Кубинские законодатели выступили против американской военной базы в Гуантанамо

Другие страны Материалы 26 февраля 2023 08:18 (UTC +04:00)
Кубинские законодатели выступили против американской военной базы в Гуантанамо

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Кубинские законодатели выступили против присутствия на острове иностранных военных баз и провозгласили 23 февраля Днем действий против анклавов США и НАТО. Об этом сообщает Nation News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента кубинского Института дружбы народов (ICAP) Аны Терезы Наполес Дисотуар, выступившей в Гуантанамо, дата 23 февраля совпадает со 120-летием подписания соглашения с США о размещении на острове военно-морской базы.

Она отметила, что военные учения американцев влияют на людей, живущих в непосредственной близости от военно-морской базы, они «не могут наслаждаться пляжами, расположенными в заливе Гуантанамо», а также ловить рыбу.

Наполес Дисотуар также отметила, что этой ICAP присоединяется к призыву Всемирного Совета Мира выразить решительное международное неприятие военных баз на чужой территории.

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