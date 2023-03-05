В Литве началось голосование на муниципальных выборах

Голосование на проходящих в воскресенье выборах в органы местной власти началось в Литве. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Избирательные участки, открывшиеся в 07:00, будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов", - отметила комиссия.

На муниципальных выборах жители избирают депутатов советов и мэров административных единиц. Правом голоса обладают 2,385 млн человек. Это на 75,8 тыс. меньше, чем на выборах 2019 года. Уменьшение числа избирателей связано с естественной убылью населения из-за отрицательного прироста.