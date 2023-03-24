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КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки

Другие страны Материалы 24 марта 2023 02:55 (UTC +04:00)
КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки

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Северная Корея провела испытания новой модели подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку, пишет южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"КНДР сообщает, что провела испытания новой беспилотной системы подводного ядерного оружия и учения по использованию крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о запуске 23 марта "беспилотника для осуществления подводных ядерных атак". В ходе учений он использовал неядерную, "учебную", боеголовку, отмечают южнокорейские СМИ.

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