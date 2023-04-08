В Нигерии боевики похитили 80 человек

Боевики похитили в пятницу утром 80 человек, среди которых много детей и женщин, на северо-западе Нигерии. Об этом сообщила газета Premium Times со ссылкой на власти штата Замфара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, нападение произошло, когда жители поселка Цафе собирали хворост. Боевики похитили 80 человек и увезли их в неизвестном направлении. Местные жители не исключают, что число похищенных может превышать 100.

В район направлен усиленный отряд военной полиции с целью найти боевиков и освободить похищенных.