Южная Корея ввела санкции против трех организаций и семи лиц, связанных с IT-сектором КНДР

Правительство Республики Корея решило ввести санкции против трех организаций и семи физических лиц из КНДР, связанных со сферой информационных технологий, с целью пресечения финансирования ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство ввело санкции против трех организаций Северной Кореи и семи физических лиц. При нашем правительстве самостоятельные санкции вводятся в седьмой раз, с октября прошлого года под санкции подпали 43 человека и 44 организации", - информирует внешнеполитическое ведомство. Инаугурация действующего президента Юн Сок Ёля состоялась в мае прошлого года.

Под санкции подпали организации, которые "способствовали финансированию ракетно-ядерной программы" КНДР, в том числе посредством отправки IT-специалистов за рубеж или участия в разработке платформ в этой сфере, утверждается в сообщении МИД Республики Корея.