Новоизбранный президент Нигерии намерен отменить топливные субсидии для населения

БАКУ /Trend/ - Новоизбранный президент Нигерии Бола Тинубу объявил о своем намерении отменить субсидии на нефтепродукты, продаваемые населению, в целях улучшения общественной инфраструктуры, передает Trend.

Он также выразил намерение создать единый обменный курс в стране, вместо нескольких курсов, используемых в настоящее время.

Субсидии на топливо делают его дешевле, чем его фактическая стоимость, что приводит к сокращению государственных доходов.

Планируется запуск нового нефтеперерабатывающего завода в Лагосе в июле, который сможет удовлетворить потребности страны в нефтепродуктах и экспортировать излишки.