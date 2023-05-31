В Японии разрешили увеличить срок эксплуатации АЭС

БАКУ /Trend/ - В среду Верхняя палата парламента Японии приняла законопроекты, которые отменяют требование установки предельного срока работы местных атомных электростанций (АЭС) на уровне 60 лет, передает Trend.

В результате аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году было установлено ограничение на максимальный срок эксплуатации атомных реакторов в Японии в 60 лет - 40 лет после ввода в эксплуатацию и еще 20 лет после успешной проверки на безопасность. Теперь планируется проводить проверку безопасности через 30 лет после ввода реактора в эксплуатацию, а затем проводить соответствующую инспекцию каждые 10 лет.