​Более 280 детей-мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 289 детей погибли за последние полгода при попытке пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Отмечается, что реальное число погибших детей может быть гораздо больше.

"Необходимо сделать больше для создания безопасных и законных путей доступа детей к убежищу, одновременно активизируя усилия по спасению жизней на море", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По ее словам, для решения этой проблемы нужно устранить коренные причины, заставляющие родителей рисковать жизнью детей.