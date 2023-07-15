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​Более 280 детей-мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

Другие страны Материалы 15 июля 2023 05:10 (UTC +04:00)
​Более 280 детей-мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 289 детей погибли за последние полгода при попытке пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Отмечается, что реальное число погибших детей может быть гораздо больше.

"Необходимо сделать больше для создания безопасных и законных путей доступа детей к убежищу, одновременно активизируя усилия по спасению жизней на море", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По ее словам, для решения этой проблемы нужно устранить коренные причины, заставляющие родителей рисковать жизнью детей.

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