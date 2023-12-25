В результате вооруженного нападения в Нигерии погибли 16 человек

БАКУ /Trend/ - 16 человек погибли в результате вооруженного нападения в штате Плато в Нигерии.

Об этом сообщил пресс-секретарь реализуемой в стране "Безопасной портовой операции" Джеймс Ойя, передает Trend.

По его словам, нападение было совершено неизвестными вооруженными лицами в селе Мушу. В результате нападения 16 человек погибли, многие получили ранения.

Заявив, что на место происшествия были направлены силы безопасности, Оя сказал: "После нападения в регионе были задействованы силы безопасности. После инцидента произошли беспорядки, но ситуация находится под контролем".

Следует отметить, что штат Плато Нигерии в последнее время стал ареной вооруженных нападений. 5 декабря в результате нападения в штате погибли 11 человек.