Пять человек погибли в результате пожара в Пермском крае

Три ребенка и двое взрослых погибли в результате пожара в поселке Ильинский Пермского края России в ночь на субботу, сообщает Интерфакс.

"В результате пожара сгорела баня и веранда дома", - говорится в сообщении.

В результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.

"Погибли, предварительно, трое детей и двое взрослых. Обстоятельства уточняются. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - ИФ)", - сказал представитель пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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