Cамолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" совершил аварийную посадку в Тбилиси

4 февраля 2018 22:07 (UTC+04:00)

Самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) совершил аварийную посадку в аэропорту в Тбилиси из-за некорректной работы системы выпуска закрылков, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в воскресенье сотрудник Тбилисского международного аэропорта сообщил РИА Новости, что самолет МАУ проходит проверку после того, как осуществил аварийную посадку в аэропорту. По данным грузинских телекомпаний, экипаж самолета проинформировал пассажиров о запланированной жесткой посадке. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

"Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Киев-Тбилиси, благополучно совершил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков… В результате приземление прошло успешно. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал", — сообщили в пресс-службе.

По данным авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. За пассажирами, которые должны вылететь рейсом из Тбилиси в Киев в понедельник, отправлен другой самолет, добавили в пресс-службе.

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