Граждан РФ в Баку, которые не смогут прийти для голосования на выборах президента, посетят работники посольства

16 марта 2018 01:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Граждан России, которые в день президентских выборов в Российской Федерации 18 марта будут находиться на территории Азербайджана, но не смогут прийти в избирательный участок, посетят работники посольства, предоставив возможность проголосовать, сообщил в четверг глава консульского отдела посольства России в Азербайджане Андрей Михальский на брифинге в Баку.

По его словам, для этого они могут оставить заявку по номеру телефона (+994 12) 498-60-16.

Михальский пригласил всех граждан РФ, которые в день выборов будут находиться на территории Азербайджана, принять участие в голосовании.

Он напомнил, что избирательный участок в помещении консульского отдела посольства Российской Федерации в Азербайджане по адресу ул. Бакиханова, 17 в день выборов будет работать с 08:00 до 20:00.

Посольство также предусмотрело выездное досрочное голосование в Гяндже 17 марта с 10:00 до 16:00, отметил дипломат.

Глава консульского отдела также добавил, что на избирательном участке ожидается присутствие наблюдателей.

Он отметил, что подробная информация по выборам размещена на сайте посольства и ЦИК РФ, и там же в понедельник будут доступны итоги голосования и данные по количеству участвовавших избирателей.

Отвечая на вопрос о соблюдении мер безопасности, Михальский сказал, что все вопросы уже согласованы с правоохранительными органами, и будет обеспечена полная безопасность.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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