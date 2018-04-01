В Москву прибыл первый самолет с высланными из США российскими дипломатами

1 апреля 2018 12:14 (UTC+04:00)

Первый самолет специального летного отряда "Россия" с российскими дипломатами, которых Вашингтон выслал из страны в связи с "делом Скрипаля", прибыл в Москву. Об том, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, а также МИД РФ, вылетевший из Вашингтона, приземлился в аэропорту Внуково. На его борту находится первая группа дипломатов и членов их семей, которых ранее власти США объявили персонами нон грата.

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу из США улетел 171 человек.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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