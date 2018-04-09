Минобороны РФ: Сирийскую авиабазу атаковали ВВС Израиля

Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли ВВС Израиля, заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53 (мск)".

"Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами", — добавили в ведомстве.

Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО. Российские советники при атаке не пострадали.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

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