Минобороны РФ: Сирийскую авиабазу атаковали ВВС Израиля

9 апреля 2018 11:44 (UTC+04:00)

Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли ВВС Израиля, заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53 (мск)".

"Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами", — добавили в ведомстве.

Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО. Российские советники при атаке не пострадали.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
СМИ узнали о прекращении полетов Pegas Fly между Россией в Таджикистаном
Бизнес 13:07
В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии
Израиль 12:45
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй
Россия 12:36
Глава МИД КНДР прибыл с визитом в Москву
Россия 11:50
Глава Европарламента осудил обострение конфликта в Сирии
Европа 11:34
Французские военные отвергли причастность к удару по военному аэродрому в Сирии
Европа 10:46
В Госдуме РФ призвали Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии
Политика 10:13
СМИ: Израильский самолет находился в небе в ходе атаки на авиабазу в Сирии
Израиль 09:17
В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины
Россия 08:32
Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
Арабские страны 8 апреля 22:38
В Белом доме не исключили военных действий против Сирии
США 8 апреля 18:00
Израиль запретил ввоз в Газу шин, используемых демонстрантами в ходе протестов
В мире 8 апреля 14:48
В Новгородской области при пожаре погибли ребенок и четверо взрослых
Россия 8 апреля 11:12
Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 8 апреля 07:00
ВКС России в 2018 году получат три новых полка С-400
Россия 8 апреля 05:49
США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте
США 8 апреля 05:05
Пассажир авиарейса Санкт-Петербург-Ереван умер при посадке самолета
Россия 7 апреля 15:00
Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном
Европа 7 апреля 14:56