Путин: Россия не собирается выходить из программ по космосу, в том числе с США

12 апреля 2018 17:19 (UTC+04:00)

Россия не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз", — сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Как заявил президент, у России есть и технологии, и желание, и финансовые возможности, которые возрастают. "Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные и для страны, и для всего человечества", — сказал глава государства.

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