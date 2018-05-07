Путин назвал приоритетные задачи государства

7 мая 2018 13:42 (UTC+04:00)

Владимир Путин, вступивший в должность президента РФ, заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей, передает РИА Новости.

"Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей: материнства и детства. Чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители. Уважать и продолжать историю нашего отечества", — сказал он в ходе церемонии инаугурации.

"Дорогие друзья, как глава государства, я сделаю все, чтобы преумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны", — добавил он.

Путин в понедельник вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.

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