Россия уверена в снижении обеспокоенности Израиля из-за ситуации в Сирии

1 августа 2018 09:27 (UTC+04:00)

Москва уверена в снижении обеспокоенности Израиля в последнее время в связи с присутствием проиранских сил у его границ в Сирии, заявил РИА Новости глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

"Да, конечно, мы уверены в этом", — ответил Лаврентьев на вопрос о том, снизилась ли напряжённость Израиля в связи с присутствием проиранских сил у его границ.

Дипломат отметил, что решение об отводе иранских подразделений на 85 километров от границы было принято самостоятельно иранской стороной, что поспособствовало снижению напряжённости.

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