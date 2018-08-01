Россия уверена в снижении обеспокоенности Израиля из-за ситуации в Сирии

Москва уверена в снижении обеспокоенности Израиля в последнее время в связи с присутствием проиранских сил у его границ в Сирии, заявил РИА Новости глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

"Да, конечно, мы уверены в этом", — ответил Лаврентьев на вопрос о том, снизилась ли напряжённость Израиля в связи с присутствием проиранских сил у его границ.

Дипломат отметил, что решение об отводе иранских подразделений на 85 километров от границы было принято самостоятельно иранской стороной, что поспособствовало снижению напряжённости.

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