В Москве загорелось здание Центробанка РФ (ВИДЕО)

Здание Центрального банка России загорелось в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное", — сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг пожара находится на четвертом этаже.

В МЧС уточнили, что на место происшествия направили 26 пожарных расчетов, всего 92 человека. В ведомстве также сообщили, что возгорание носит локальный характер. Открытый огонь распространился на площади 30 квадратных метров, его удалось оперативно потушить.

В результате инцидента никто не пострадал. В одном из кабинетов горели оргтехника и мебель.



