Песков: Ситуация в Идлибе станет одним из главных вопросов саммита по Сирии

4 сентября 2018 14:30 (UTC+04:00)

Вопрос по ситуации в Идлибе станет одним из главных на повестке дня саммита "РФ — Турция — Иран", который пройдет при участии президентов трех стран в Тегеране, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на 7 сентября ведется подготовка визита Путина в Тегеран, где пройдет саммит "РФ — Турция — Иран" по Сирии.

"Нет, пока не могу (рассказать, какие будут предложения от России на саммите в Тегеране). Состоится обсуждение трех президентов, и они сделают заявление по итогу этих обсуждений. Очевидно, что вопрос по ситуации в Идлибе будет одним из главных на повестке дня", — сказал Песков.

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