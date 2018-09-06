У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

6 сентября 2018 06:34 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений "Обнинск", передаёт РИА Новости.

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"Землетрясение произошло ранним утром в четверг по местному времени. Его эпицентр находился в 43 километрах западнее городского округа "поселка Палана", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что угроза цунами не объявлялась. В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось.

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