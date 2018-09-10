Министры энергетики РФ и США встретятся в Москве

Министры энергетики РФ и США встретятся 13 сентября в Москве, обсудят грядущие санкции в отношении Ирана и вопросы по газопроводу "Северный поток-2", сообщил агентству "Прайм" министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума

"У нас будет встреча 13 сентября в Москве. (Обсудим) сотрудничество в сфере энергетики", — сказал Новак.

Позднее он уточнил журналистам, что тематика встречи будет обширной.

"Темы встречи — сотрудничество в области энергетики, энергоэффективности, восстановление взаимоотношений в области энергодиалога. Мы, безусловно, будем говорить о ситуации на рынке нефти и газа… Будем обсуждать строительство инфраструктуры (газовой, в частности, газопровода "Северный поток-2").", — сказал Новак.

По его словам, инициатива о встрече была обоюдной.

"В прошлый раз мы обсуждали, конечно, те последствия санкций к Ирану, которые могли повлиять на мировые рынки, которые США планируют ввести с ноября. Думаю, безусловно, эту тему затронем, поскольку она очень сильно влияет на ожидания рынков", — сказал министр.

По его словам, Иран не обращался к России, чтобы та выступила посредником в переговорах двух стран.

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