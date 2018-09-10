МИД РФ: Террористы производят химоружие в Сирии

10 сентября 2018 11:34 (UTC+04:00)

Террористы нашли возможности для производства химоружия в Сирии, но идет также материальная и техническая подпитка из-за рубежа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"За годы боевых действий в Сирии, да и в соседнем Ираке поступали сведения о захвате боевиками научно-технической документации по производству химоружия (например, в специализированной библиотеке в иракском городе Мосул) и химпредприятий с соответствующим оборудованием, привлечении к синтезу боевых отравляющих веществ гражданских и военных специалистов-химиков", — сказал Сыромолотов.

При этом, по его словам, "конечно, идет определенная материальная и техническая подпитка и из-за рубежа".

Замглавы МИД России отметил, что ему не хотелось бы спекулировать "на тему возможной причастности физических или юридических лиц из стран Запада к поставкам химикатов сирийских боевиков".

"Замечу лишь, что свои тесные связи с теми же пресловутыми "Белыми касками" западные государства особенно и не скрывают. Они, по сути, открыто финансируют подрывную деятельность этой НПО, оказывают последней логистическую, материально-техническую и иную поддержку", — сказал Сыромолотов.

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