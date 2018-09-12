Самолет экстренно сел в Хабаровске, не долетев до Южно-Сахалинска

12 сентября 2018 05:19 (UTC+04:00)

Авиаборт, вылетевший из Шереметьево в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщает Интерфакс.

"Борт благополучно приземлился в Хабаровске в 7:36 местного времени (00:36 МСК). Во время полета одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. На земле борт встречала бригада медиков ", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Заболевшего пассажира сняли с борта и отправили в одну из больниц города.

"Самолет находится на дозаправке. В ближайшее время он продолжит полет", - отметил представитель пресс-службы.

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