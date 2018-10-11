России для наращивания экспорта сельхозпродукции нужны иностранные инвестиции

11 октября 2018 11:43 (UTC+04:00)

Наращивание экспорта сельхозпродукции из России требует не только государственной поддержки, но и иностранных инвестиций в российский бизнес в сфере АПК. Об этом сообщил в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает в четверг ТАСС.

"Увеличение экспорта со стороны РФ позволит и другим странам и компаниям, которые заинтересованы во вложении средств в Российскую Федерацию, заработать определенную прибыль, заработать определенные бонусы. Российская Федерация - та страна, которая очень охотно принимает иностранные инвестиции, и самое главное, что эти инвестиции достаточно быстро окупаются. С точки зрения сельского хозяйства, мы одна из, наверное, передовых стран, одна из лучших стран. У нас много земли, у нас в ряде регионов очень достойный, хороший климат, чтобы заниматься агропромышленным комплексом, заниматься сельским хозяйством. И, конечно же, для того чтобы нам нарастить экспорт в тех объемах, которые нам нужны, нам нужны западные инвестиции", - сказал Патрушев.

Министр оценивает уровень господдержки как "очень серьезный", но без средств инвесторов - как российских, так и зарубежных, задача по увеличению сельхозэкспорта решена не будет.

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году удвоить экспорт сельхозпродукции из России до 45 миллиардов долларов. В рамках этой работы создается система продвижения российской продукции АПК на внешних рынках, сообщил в среду Патрушев.

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