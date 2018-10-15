У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у восточного побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в понедельник днем по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки на глубине около 120 километров в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 13,0.

По информации краевого главка МЧС, жители городов Петропавловск-Камчатский и Елизово ощутили землетрясение силой до трех баллов.

"Для обследования зданий и социально-значимых объектов выехали оперативные группы МЧС России. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — добавили в спасательном ведомстве.

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