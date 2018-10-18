РФ, Испания и Китай планируют совместное производство витаминов для животноводства

Совместное российско-испано-китайское предприятие по выпуску витаминов A и D3 для животноводства планируется построить в наукограде Кольцово под Новосибирском. Предприятие сможет занять 30 процентов отечественного рынка, который сейчас представлен только импортными витаминами. Об этом сообщила основатель проекта "Площадка открытых коммуникаций OpenBio" Юлия Линюшина, передает в четверг ТАСС.

"На ноябрь запланирована встреча с подписанием инвестиционного меморандума, если все пройдет хорошо. Это производство субстанций витамина А, D3 и микрокапсулированного витамина - то есть защищенной формы витамина, которая не окисляется, усваивается и хранится, которая будет добавляться уже в кормовые добавки. Страны, которые задействованы: Китай, Испания и Россия. <…> Мы будем решать проблему импортозависимости, она сейчас 100-процентная: производства как субстанций, так и капсулированных витаминов в России вообще нет", - сказала Линюшина.

Председатель совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий "Биофарм" Сергей Нетесов отметил, что проект будет решать важную задачу: "Фактически мы откроем очень большие возможности, чтобы эти витамины производить на новой основе, обсуждаются новые технологии, которые пока апробированы только в лабораторном масштабе". "Дело в том, что без витамина A сейчас не могут жить ни птицефабрики, ни фермы, которые выращивают крупный рогатый скот, потому что его трудно компенсировать обычными способами при интенсивном скотоводстве", - сказал ученый.

По словам Люнюшиной, первые договоренности о создании производства были сделаны год назад по итогам форума биотехнологий OpenBio, которые ежегодно проходит в наукограде Кольцово. Основные задачи по организации взяла на себя российская сторона. Кроме Новосибирской области, в проекте будут участвовать еще несколько регионов. Китайские специалисты поделятся компетенциями по производству субстанций, а испанские - опытом капсулирования. "У них есть необходимы разработки и технологические центры, где можно апробировать технологию капсулирования, выбрать правильную форму, есть уникальная установка, которая моделирует процесс пищеварения животного, соответственно это позволит в скорейшие сроки проверить разные варианты капсулирования и найти наиболее эффективный вариант", - сказала она.

Проект будет обсуждаться в рамках пятого форума OpenBio, который пройдет в Кольцово 23-25 октября. Площадка открытых коммуникаций OpenBio - форум, посвященный биотехнологиям и вирусологии, который включает в себя комплекс мероприятий, посвященных развитию бизнеса в сфере науки. Программа OpenBio включает в себя научную конференцию, образовательные площадки для детей, мастер- классы, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.