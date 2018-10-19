Начался государственный визит Путина в Узбекистан

19 октября 2018 04:18 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин прибыл с госвизитом в Узбекистан, сообщает ТАСС.

Планируется, что утром глава российского государства побеседует со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, а затем переговоры продолжатся в широком составе с участием членов делегаций. Потом состоится подписание совместных документов и президенты сделают заявление для прессы.

В рамках поездки Путин также возложит цветы к Монументу независимости и гуманизма, а потом вместе Мирзиеевым приедет на l Форум межрегионального сотрудничества между РФ и Республикой Узбекистан.

Завершающим мероприятием госвизита станет церемония запуска начала строительства первой атомной электростанции в Узбекистане: в ней главы государств примут участие в режиме видеоконференции.

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