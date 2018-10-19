Россия и Китай договорились активизировать контакты по военному сотрудничеству

19 октября 2018 16:08 (UTC+04:00)

Российские военные договорились с китайскими партнерами о более интенсивных контактах в сфере военного сотрудничества. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает в пятницу ТАСС.

"Во время наших встреч мы договорились о более интенсивных контактах по линии военного сотрудничества, и наши договоренности выполняются полностью", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что встречи с военно-политическим руководством Китая стали регулярными. "Наши встречи с моими коллегами [из КНР] стали регулярными и проходят не только во время заседаний межправительственной комиссии", - сказал Шойгу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан увеличит производство первосортной пшеницы (Эксклюзив)
Бизнес 16:53
Казахстан полностью обеспечивает себя куриным мясом и яйцами
Экономика 16:36
Узбекистан и Россия создали "зелёный коридор" для поставок текстиля
Бизнес 16:19
На саммите по Сирии в Стамбуле обсудят условия возвращения беженцев
Арабские страны 16:17
Мирзиёев и Путин нажали кнопку: дан старт проекту строительства АЭС в Узбекистане
Энергетика 16:07
Россия и Узбекистан могут возродить центральноазиатское энергетическое кольцо
Энергетика 15:32
Лента новостей
Азербайджан планирует приступить к производству парниковых бананов (Эксклюзив)
Бизнес 17:10
Азербайджан увеличит производство первосортной пшеницы (Эксклюзив)
Бизнес 16:53
Президенты Азербайджана и Турции принимают участие в церемонии открытия НПЗ Star
Политика 16:50
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на азербайджанском месторождении
Энергетика 16:49
Пресечена попытка вывоза из Азербайджана свыше $25 тыс.
Происшествия 16:48
В Баку выявлены еще две зоны, где возможны оползни - сейсмослужба
Общество 16:42
Дети ашугов показали красоту Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 16:37
Казахстан полностью обеспечивает себя куриным мясом и яйцами
Экономика 16:36
Выгодные условия по "Внутренней ипотеке" от NIKOIL Bank
Бизнес 16:27