Россия и Китай договорились активизировать контакты по военному сотрудничеству

Российские военные договорились с китайскими партнерами о более интенсивных контактах в сфере военного сотрудничества. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает в пятницу ТАСС.

"Во время наших встреч мы договорились о более интенсивных контактах по линии военного сотрудничества, и наши договоренности выполняются полностью", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что встречи с военно-политическим руководством Китая стали регулярными. "Наши встречи с моими коллегами [из КНР] стали регулярными и проходят не только во время заседаний межправительственной комиссии", - сказал Шойгу.

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