Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки

20 декабря 2018 21:45 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.

Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчах магнитудой 7,3.

Центр по предупреждению цунами США информировал, что возможно возникновение цунами. "Возникновение опасных волн цунами после землетрясения возможно в радиусе 300 км от эпицентра, у побережья России ", - говорится в его сообщении.

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