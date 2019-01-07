Более 44 тыс. человек охраняли правопорядок при праздновании Рождества в России

7 января 2019 13:41 (UTC+04:00)

Рождественские праздничные мероприятия прошли без нарушений правопорядка, безопасность обеспечивали более 44 тыс. человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей добровольных народных дружин и общественных формирований. Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не допущено", - сказала она.

По данным МВД, богослужения в рождественскую ночь прошли в 5,8 тыс. населенных пунктов страны, в них приняли участие более 2,6 млн человек. Церкви были предварительно обследованы полицейскими, движение рядом с ними регулировали госавтоинспекторы.

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