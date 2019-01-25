Россия и Германия подпишут план сотрудничества спасательных ведомств на 2019-2020 годы

25 января 2019 18:01 (UTC+04:00)

Россия и Германия планируют подписать рабочий план сотрудничества по линии министерств по делам ЧС на 2019-2020 годы, об этом говорилось в пятницу на встрече главы МЧС РФ Евгения Зиничева и посла Германии в РФ Рюдигера фон Фрича, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайших планах - подписание совместного рабочего плана на 2019-2020 годы, который позволит систематизировать общую работу и придаст импульс развитию взаимовыгодного партнерства между российской и германской чрезвычайными службами", - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Послу был продемонстрирован Центр управления в кризисных ситуациях. Позже в ходе совещания он похвалил деятельность российского министерства. "Работа МЧС России в области гуманитарных операций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заслуживает самую высокую оценку. Поэтому сотрудничество с российским чрезвычайным ведомством для нас очень важно", - процитировали в пресс-службе фон Фрича.

В свою очередь Зиничев напомнил фон Фричу о существующем межправительственном соглашении о взаимной помощи при стихийных бедствиях или крупных авариях, подписанном в 1992 году, и назвал Германию одним из главных партнеров России во многих отраслях. "За последние годы мы провели ряд взаимных практических мероприятий, совместно участвовали в международных выставках как на территории Российской Федерации, так и в Федеративной Республике Германия", - отметил министр, пригласив фон Фрича на международный салон "Комплексная безопасность", который пройдет в начале июня в Москве и Московской области.

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