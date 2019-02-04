Самолет из Москвы не приземлился в Красноярске из-за морозов

4 февраля 2019 07:42 (UTC+04:00)

Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы, не приземлился в Красноярске из-за сильных морозов, борт сел в Новосибирске. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейс 1468 компании "Аэрофлот", летевший из Шереметьево (Москва) в Красноярск, не приземлился у нас из-за морозов. Сейчас он находится в Толмачево (Новосибирск), в Красноярск он прилетит, как только станет теплее", - сказал представитель аэропорта. Число пассажиров в пресс-службе не уточнили.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, согласно руководству по эксплуатации самолетов типа А-330-300, их техническое обслуживание при прилете запрещено при температуре ниже 40 градусов. Сейчас температура воздуха в районе аэропорта составляет минус 43 градуса.

Также, по словам представителя аэропорта, задержаны еще нескольких рейсов в основном в северные территории края, причины задержки выясняются.

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