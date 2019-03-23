Около 40 туристов застряли на канатной дороге в России

23 марта 2019 18:24 (UTC+04:00)

Тридцать восемь человек в субботу провели около двух часов на остановившейся канатной дороге в горнолыжном курорте Шерегеш, их пришлось снимать спасателям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По неизвестным пока причинам остановилась канатная дорога. Около 11.00 на место прибыли спасатели и с помощью специального горного снаряжения стали по одному спускать людей на землю", - рассказал РИА Новости представитель Кемеровской областной службы спасения (ГКУ "Агентство по защите населения территории Кемеровской области").

По его словам, около 13.20 местного времени (9.20 мск) всех людей благополучно опустили на землю. Пострадавших среди них не было.

Горнолыжная компания "Каскад" в социальных сетях сообщила, что специально назначенная комиссия будет разбираться в причинах остановки канатной дороги. Туристам, застрявшим на подъемнике, компенсируют заплаченные за него деньги.

"Спасатели сработали быстро и четко, 38 пассажиров сняли с кресел в течение установленного регламентом спасательных работ времени. Оно составляет четыре часа. Использовали три спасательных комплекта, работали три спасательные бригады. Операция прошла штатно, без паники", - рассказали в компании.

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