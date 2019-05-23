Российский аппарат просканирует недра Луны

23 мая 2019 06:15 (UTC+04:00)

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-26" будет вести радиолокационный обзор естественного спутника Земли и сможет получить данные о свойствах слоя, которые помогут определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров, заявил РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта, передает Trend.

"Она (станция) исследует только поверхность, там стоят два радиолокатора, так что, ну, скажем так, на десяток-другой метров будет получена информация об электромагнитных свойствах верхнего слоя, которые, конечно, зависят от состава, строения", - сказал Слюта.

Кроме того он напомнил, что аппарат будет вести фотографирование и картирование поверхности Луны с высоким разрешением. Это нужно в первую очередь для того, чтобы найти оптимальное место посадки для будущих российских лунных станций.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2024 году к Луне планируется отправить орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Как отмечал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, впоследствии планируется создать дубликаты этих станций, чтобы определиться уже с местом для развертывания российской посещаемой лунной базы.

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