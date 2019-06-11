На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление

Пожара на танкере в Махачкале, где произошел взрыв, нет, есть задымление, заявил журналистам представитель ГУ МЧС по республике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Пожара нет, есть задымление. На месте начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - сказал он. В 4.50 мск в махачкалинском порту на иностранном грузовом судне в машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадали три человека. СК ведет проверку.

МЧС ранее сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов, имеются пострадавшие. Как заявлял Росморречфлот, танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала. По данным Росморречфлота, два человека доставлены в больницы, поиск еще трех продолжался.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, пять человек пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии с 95% ожогов тела.

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