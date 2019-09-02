Министры труда России и Турции обсудили договор о соцобеспечении

2 сентября 2019 07:52 (UTC+04:00)

Подготовку договора о социальном обеспечении между Россией и Турцией обсудили министры труда двух стран Максим Топилин и Зехры Сельчук в японском городе Мацуяма, где проходит министерская встреча в рамках G20, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-служба российского министерства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Предметом договора будут являться страховые пенсии, пособия в связи с материнством, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и другие социальные выплаты", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, планируется, что договор о социальном обеспечении между Россией и Турцией будет основан на пропорциональном принципе и распространится на граждан обеих сторон, проживающих на их территории.

Топилин также провел в Мацуяме переговоры с министром труда Франции Мюриэль Пенико. Они обсудили развитие профессиональных стандартов и профессиональных компетенций и подписание декларации о намерениях. Российский министр отметил, что проект декларации уже в высокой степени готовности и может быть подписан в ближайшие месяцы.

"Проект документа предполагает осуществление сотрудничества между министерствами по следующим направлениям: развитие системы достойного и безопасного труда и содействие в обеспечении качественной и доступной занятости", - пояснила пресс-служба.

По ее данным, в ходе встречи Пенико выразила готовность перенять опыт России по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам World Skills. Франция принимает мировой чемпионат в 2023 году.

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