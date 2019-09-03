Росгеология займется поиском нефти и газа в Монголии

3 сентября 2019 12:25 (UTC+04:00)

Росгеология и монгольское агентство полезных ископаемых и нефти во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разведки полезных ископаемых. Подписание прошло в рамках визита президента России Владимира Путина в Монгольскую Народную Республику, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении Росгеологии по итогам подписания документа, соглашение предусматривает сотрудничество в геологоразведке для выявления месторождений нефти и газа, твердых полезных ископаемых, воспроизводство базовых минерально-сырьевых ресурсов, драгоценных и редких металлов, строительных и технологических материалов, агрохимического сырья.

Росгеология и АПИ Монголии также намерены сотрудничать в сфере поиска, разведки и эксплуатации месторождений подземных пресных вод.

Основными ресурсами полезных ископаемых Монголии считаются цветные и редкоземельные металлы, золото, серебро, уран, уголь. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Монголия является Россия.

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