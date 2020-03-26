Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на TACC.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении штаба.

Новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны, 136 случаев отмечены в Москве. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 410 до 546.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 182 в 18 регионах", - сообщили в штабе. Согласно данным штаба, помимо Москвы, случаи зафиксированы в следующих регионах: в Свердловской области семь зараженных, в Санкт-Петербурге и Пермском крае - по пять, в Якутии - четыре, в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области - по три случая, в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе - по два случая. По одному новому случаю зафиксировано в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае.